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Diyarbakır'da maddi hasarlı zincirleme kaza

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde Elazığ Bulvarı'nda 3 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. Elazığ Bulvarı'nda 21 GG 510 ve 01 AIZ 517 plakalı otomobiller ile 21 S 0299 plakalı minibüs, sürücülerinin kontrolünden çıkarak kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'da maddi hasarlı zincirleme kaza

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde Elazığ Bulvarı'nda 3 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Elazığ Bulvarı'nda 21 GG 510 ve 01 AIZ 517 plakalı otomobiller ile 21 S 0299 plakalı minibüs, sürücülerinin kontrolünden çıkarak kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Yenişehir İnceleme Elazığ Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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