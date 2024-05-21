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Diyarbakır'da 90 Bin Kök Kenevir Bitkisi Ele Geçirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 90 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilip imha edildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 90 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilip imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Tepe Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Söz konusu operasyonda; 3 ayrı noktada 90 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilip, daha sonra kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip imha edildi. Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla operasyonların devam edileceği vurgulandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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