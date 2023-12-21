Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da Eş Zamanlı Operasyon: 6 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Abone Ol

Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Çankırı'da jandarma ekiplerince 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Merkez ve Yapraklı ilçesinde 6 şüpheliye yönelik 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 16 adet uyuşturucu hap, 10 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Çankırı Güvenlik Adliye Uyuşturucu Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title