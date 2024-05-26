Çanakkale'de Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil ağaca çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 22.30 sıralarında Ezine ilçesi Tavaklı iskele mevkiinde meydana geldi. Selçuk Eşkin (28) idaresindeki 34 DT 2189 plakalı otomobil nedeni belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sürücü Selçuk Eşkin ile yolcu Metin Taneri'nin (34) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Selçuk Eşkin ile Metin Taneri'nin cenazeleri Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE