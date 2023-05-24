Camide hırsızlık yapan şüpheli kameralara yansıdı

Gaziantep'te bir camide hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen D.Ç adlı şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yapılan çalışmalarda camide hırsızlık yaptığı tespit edilen D.Ç isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Olay Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesinde meydana geldi. Etrafı süzerek camiye girdiği ve içeride bulunan eşyaları çaldığı kameralara yansıdı. Olay ile ilgili güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şahısın D.Ç olduğunu tespit etti. Kayıplara karışan şahsı düzenlediği operasyonla yakalayan ekipler, yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk etti. D.Ç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP