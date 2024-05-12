Bursa merkezli yapılan operasyonda 26 kişi tutuklandı

BURSA - Bursa merkezli İstanbul, Ankara ve Bilecik'de 43 ayrı noktaya yapılan eş zamanlı operasyonlarda, zor durumdaki iş adamlarına yüzde 4 bin faizle para sattıkları belirlenen tefeci çetesi üyesi 33 kişi gözaltına alınırken, 26 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen ekipler, Yenişehir'de zor durumda olan ve iflas etmek üzere olan işyerlerinin sahiplerine borç verip karşılığında senet imzalatan; yüzde 4 bin faiz uygulayan çete için düğmeye bastı. Çetenin borcu ödeyemeyen işadamlarının silah tehdidi ile fabrikalarına çökmeleri üzerine de 3 ay boyunca fiziki ve teknik takip başlatıldı. Başsavcılık koordinesinde Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Bilecik (Bozüyük)'de birbiri ile bağlantılı oldukları belirlenen 34 şahıs, şafak vakti 43 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Şüpheli şahısların ev ve kullandıkları arabalarında yapılan aramalarda 5 milyon değerinde ziynet eşyası, yüklü miktarda para ve döviz, çok sayıda çek koçanı, senet, tapu örnekleri, 17 adet tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yüksek faizle para satıp ödemesini yaptıkları halde senetlerini vermeyip 60'dan fazla iş insanını mağdur ettikleri belirlenen çetenin İstanbul'da bağlantılı oldukları belirlenen silah tüccarı 5 kişi de yakalandı. Bu şahısların ev iş yerlerinde yapılan aramalarda da yüklü miktarda para ve döviz ile 5 adet tabanca ele geçirildi. Yakalanan 33 şüpheliden 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, toplamda 26 kişi tutuklandı.