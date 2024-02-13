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Bursa'dan İstanbul'a tur otobüsü kaza yaptı, 10 turist yaralandı

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Bursa'da Katar ve Endonezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü yağışlı havanın etkisiyle yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 10 turist yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

10 turistin yaralandığı kaza kamerada

Bursa'dan İstanbul'a turistleri götüren tur otobüsü kaza yaptı, 10 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'da Katar ve Endonezyalı turistleri taşıyan tur otobüsü yağışlı havanın etkisiyle yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 10 turist yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Katar ve Endonezyalı turistleri İstanbul'a götüren 34 CKJ 448 plakalı tur otobüsü, sürücü B.S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı. Savrulan araç, yaklaşık 50 metre kayarak durabildi. Kazada araçta bulunan Katar ve Endonezya uyruklu 10 turist yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan turistler çevredeki hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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