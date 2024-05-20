Bursa'da Tofaş sürücüsü dakikalarca drift attı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir Tofaş sürücüsü, Organize Sanayi Bölgesi'nde boş alanda dakikalarca drift attı. Güvenlik görevlilerinin uyarılarına aldırış etmeyen sürücü, amatör kamera tarafından kaydedilen drift anlarını görünce bölgeden uzaklaştı.
Bursa'da bir Tofaş sürücüsü, boş bulduğu alanda dakikalarca drift attı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen Tofaş sürücüsü, bölgeye gelerek dakikalarca drift attı. Kendisini uyarmaya gelen güvenlik görevlilerini dinlemeyen sürücü, güvenliklerin drift attığı anları kayda aldığını görünce bölgeden uzaklaştı. Drift anları saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA