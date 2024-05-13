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Bursa'da otomobil alev topuna döndü, alevler servis aracına sıçradı

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Bursa'nın Gürsu ilçesinde park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevler kısa sürede otomobili sararken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da park halinde otomobil alev topuna döndü. Büyüyen alevler park halindeki başka bir servis aracına sıçrarken itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Olay, Gürsu ilçesi Zafer Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken olay yerine ihbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Büyüyen alevler otomobilin hemen yanında bulunan servis aracına da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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