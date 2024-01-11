Bursa'da kahreden olay...Okuldan evine giderken cipin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Bursa'da okuldan çıktıktan sonra ailesine "Servisle gelmeyeceğim, arkadaşlarıma uğrayacağım" diyen 13 yaşındaki kız, evine gittiği sırada cipin çarpması sonrası hayatını kaybetti. Ortaokul öğrencisi Beyza Nur gözyaşları arasında toprağa verilirken, bayan cip sürücüsü ise tutuklandı.

CİPİ ÇARPMASIYLA YOLA SAVRULDU

Merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda Ü.U. idaresindeki cip, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak okuldan evine giden ve kaldırım üzerinde bekleyen 8.sınıf öğrencisi Beyza Nur Gecü'ye çarptı. Cipin çarpmasıyla birlikte savrulan Beyza Nur Gecü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Beyza Nur'u ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedavi altına alınan ve önce beyin kanaması geçiren sonra da kalbi duran Beyza Nur kurtarılamadı. Olay sonrası gözaltına alınan Ü.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

O GÜN İÇİN ANNESİNDEN İZİN ALMIŞ

Öte yandan Beyza Nur Gecü'nün okula her gün servis ile gittiği ve kazanın yaşandığı gün annesinden izin alarak arkadaşlarıyla kısa bir süre geçirdikten sonra eve giderken kazanın yaşandığı öğrenildi. Gecü gözyaşları arasında toprağa verilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.