Burdur'da Otomobil Kontrolden Çıkarak Dondurma Dolabının Üzerine Çıktı

Burdur'da kontrolden çıkan otomobil önce duvara çarptı ardından market önünde bulunan dondurma dolabının üzerine çıktı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Burdur merkez Armağan İlci Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yunus Emre Caddesi üzerinden Karacaoğlan Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan Güler E. (63) idaresindeki 15 SD 206 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bahçe duvarına çarptı buradan da duvarın arkasında bulunan markete ait dondurma dolabının üzerine çıktı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hafif şekilde yaralanan sürücü kontrol amacıyla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dondurma dolabına ve duvara zarar veren otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Yaklaşık 3 ay önce başka bir otomobil de kontrolden çıkarak marketin bulunduğu yerdeki duvarı yıkarak marketin bahçesine dalmıştı. - BURDUR