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Burdur'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 7 Şüpheli Tutuklandı

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Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 24 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak eşya ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanarak gözaltına alınan 24 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01-20 Mayıs tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik yapılan planlı çalışmalar sonucu icra edilen 23 faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 24 şüpheliden 16'sı ifadelerinin alınmasının ardından serbest, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müdahale edilen olaylarda 50 gram skunk, 33 gram eroin, 10 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza, 7 adet kullanma aparatı, 492 litre kaçak/sahte şarap, 30 litre kaçak/sahte viski, 16 litre kaçak/sahte rakı, 5 litre etil/metil alkol, 4 adet alkollü içki aroması/kiti, 2 adet damıtma düzeneği 3 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 2 adet tüfek şarjörü, 20 adet tabanca mühimmatı, 24 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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