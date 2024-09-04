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Burdur'da iş yeri önünde baba oğula tüfekli saldırı kamerada: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Burdur'un Gölhisar ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan olayda baba ve oğlu iş yerlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu. Baba olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan oğlu ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Tefenni ilçesinde yakalandı.

Burdur'da iş yeri önünde baba oğula tüfekli saldırı kamerada: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Tefenni ilçesinde yakalandı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen olayda baba ve oğlu iş yerlerinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu. Baba olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan oğlu ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Tefenni ilçesinde yakalandı . Cinayet anları bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Olay saat 19.00 sıralarında Burdur'un Gölhisar ilçesi Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tinile alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olan M.K.Antalya'nın Korkuteli ilçesinden 07 BST 882 plakalı otomobiliyle Muharrem Tin'in Gölhisar'daki iş yerinin önüne geldi. Burada iş yeri önünde bekleyen baba oğulun yanına yürüyerek gelen M.K. pompalı tüfeğiyle Ramazan Tin ve oğlu Muharrem Tin'i vurarak olay yerinden hızla kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan baba oğul ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde baba Ramazan Tin'in hayatını kaybettiği belirlenirken oğlu Muharrem Tin ise burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra otomobiliyle olay yerinden kaçan M.K.'yı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri çok geçmeden Tefenni ilçesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan hayatını kaybeden baba Ramazan Tin'in cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gölhisar Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan Muharrem Tin ise ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cinayet anı kameralara yansıdı

Babanın öldüğü oğlunun ise ağır yaralandığı silahlı saldırı anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde elinde tüfekle yürüyerek gelen M.K. nın hiç konumadan ve tartışmaya girmeden önce baba Ramazan Tin'i vurduğu ardından da arabanın arkasında bulunan oğul Muharrem Tin'i vurarak aracına binip olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gölhisar Tefenni Cinayet Burdur Baba

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