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Boşanmak Üzere Olan Eşinin Yüzünü Cam Parçasıyla Kesti

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, boşanmak üzere olduğu eşinin yüzünü cam parçasıyla kesti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Boşanmak üzere olan eşinin yüzünü cam parçasıyla kesti

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, boşanmak üzere olduğu eşinin yüzünü cam parçasıyla kesti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Uğurevler Mahallesi 241'inci Sokak'ta meydana gelen olayda, B.D. ile boşanma aşamasındaki eşi S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.D. yerde bulduğu cam parçasıyla saldırdı. Yüzünden yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Gözaltına alınan B.D. de karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocasinan Kayseri Saldırı Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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