Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler

12 katlı Grand Kartal Otel'de gece 03.00 sıralarında çıkan yangında otelde bulunan 238 müşteriden 76 kişi yaşamını yitirirken 51 kişi de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan olayın yankıları sürerken bir platformda canlı yayın açan kadının yangında hayatını kaybedenler için sarf ettiği sözler büyük tepki çekti.

"UMARIM TUTUKLANIR"

Zenginlere ağlamadığını belirten kadın, "37 bin TL ver, havanı at. Herkes kaderini yaşar" ifadelerini kullandı. Gönderinin altına "Bunu söyleyen kişi zengin olabilmek adına her şeyi ama her şeyi yapar", "Bugün de başkası adına üzüldük", "En kısa zamanda tutuklanır umarım", "En korktuğum insan tiplemesi" şeklinde yorumlar yapıldı.