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Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler

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Bir platformda canlı yayın açan kadının Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlar için "Ben zenginlere ağlamıyorum. 37 bin TL ver, havanı at. Herkes kaderini yaşar" ifadelerini kullandı. Gönderinin altına yorum yapan birçok sosyal medya kullanıcısı kadın hakkında yasal işlem başlatılması yönünde çağrılar yaptı.

12 katlı Grand Kartal Otel'de gece 03.00 sıralarında çıkan yangında otelde bulunan 238 müşteriden 76 kişi yaşamını yitirirken 51 kişi de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan olayın yankıları sürerken bir platformda canlı yayın açan kadının yangında hayatını kaybedenler için sarf ettiği sözler büyük tepki çekti.

"UMARIM TUTUKLANIR"

Zenginlere ağlamadığını belirten kadın, "37 bin TL ver, havanı at. Herkes kaderini yaşar" ifadelerini kullandı. Gönderinin altına "Bunu söyleyen kişi zengin olabilmek adına her şeyi ama her şeyi yapar", "Bugün de başkası adına üzüldük", "En kısa zamanda tutuklanır umarım", "En korktuğum insan tiplemesi" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıMurat Celik:

Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun yapacak bir şey yok CHP'li belediyelerin elinden gelen bu kadar onlar ancak heykel yapmayı becerirler başka bir işe yaramazlar

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Haber YorumlarıErdem Sen:

sende hapcinin birine denk gelirsin ve kaderini yasarsin bizde uzulmeyiz..

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

kadın Allahtan muhafazakar kesimden değil. kadın ayağına, müslümanları linçlerdi yine dinsiz güruh.

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Haber YorumlarıKartal Bey:

Kendi yaşayamadığı için zengine düşman bu tipler,Onun için ALLAH bunlara vermiyor iki yakaları bir araya gelmiyor.

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Haber YorumlarıAyşe Duman:

asıl sen hava atıyorsun bi ton makyajla video çekip Allah szii ıslah etsin önce kimin ne olduğunu bilmeden kimse kimseyi yargılayamaz. o parayı belki essek gibi çalışıp kazaniyo. kimseyi kınamayın ayrıca kinadigin başına gelir Allah korusun

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Haber YorumlarıAhmet Kocaman:

Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim akılda kalsın fakirler parasız olanlar değil beyinsiz olanlar engelli ve yaşlıları kastetmiyorum hiçbir hayatında akılsız zengin gördün mü

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Haber YorumlarıAlkop Sanayi Sitesi:

Zengin yoksul ölen insan ...

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Haber YorumlarıMülayim:

memleketin zenginlerinde de akıl yok... araştırmadan mal gibi yüksek riskli şeylere gidiyorlar..

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Haber YorumlarıMerr Yyy:

Yuh Yani sizin insanliginza ben bir gurbetci olarak vatandaslarima icim yandi gõzlerim doldu o insanlara cok üzüldüm Bu nasil.bir vicdansizlik ??? Nasil böyle.konusabiliyorsunuz ???Kimse böyle ölmeyi haketmiyor ...Allah ölenleri Rahmet eylesin günahlarini affetsin cok üzücü geride kalanlara Allahtan sabir diliyorum Başimiz sagolsun

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Kışlık oteller sezon açılmadan önce neden denetlenmemiş. Yangın merdivenleri, yangın söndürücüler, alarmlar bunların denetimi güvenlik açısından çok önemli.

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