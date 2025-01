Bodrum'da Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, araçta sıkışan bir kişi ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

Kaza, Bodrum ilçesi Yalıkavak ilçesi Değirmenler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bodrum istikametine giden Ö.Ö. (22) idaresindeki 48 AUO 608 plakalı kamyonetin henüz bilinmeyen bir nedenle hakimiyeti kayboldu. Kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlanırken, alt yola devrilmek üzereyken durdu. Kazada araç içerisinde bulunan Ö.Ö. (22), D.O. (17) ve S.O. (15) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilmek üzere olan kamyonet, yukarıdan çelik halatla itfaiye aracına bağlandı. Aşağıdan da ekskavatör ile desteklenen araçta sıkışan S.O. için kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla kamyonette sıkışan genç, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Uçurumdaki kamyonetin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA