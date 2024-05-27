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Bodrum Açıklarında Motor Arızası Nedeniyle Sürüklenen Göçmenler Kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki düzensiz göçmenleri, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Lastik bot içerisindeki 22 göçmen ve 10 çocuk kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bmotor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki düzensiz göçmenleri, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen ile beraberindeki 10 çocuk kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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