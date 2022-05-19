Aynı evde yaşadığı eski kocasını bıçakla yaraladı - Haberler

Aynı evde yaşadığı eski kocasını bıçakla yaraladı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de boşandıktan sonrada aynı evde yaşamaya devam eden çift arasında çıkan kavgada, kadın eski kocasını bıçakladı, kendisi ise başına vurulan sert cisimle yaralandı.

Olay, Sanayi Mahallesi 1335. Sokak'taki müstakil evlerinin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşandıktan sonra aynı evde yaşamaya devam eden Barış A. ile eski eşi Nurşen T. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Nurşen T., bıçakla eski kocası Barış A.'yı karnından yaraladı. Nurşen T. ise başına vurulan sert cisimle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Barış A. kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne giderken Nurşen T. ise ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.