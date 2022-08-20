Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haberleri... Bozdoğan'da trafik kaza: 2 yaralı

Aydın haberleri... Bozdoğan'da trafik kaza: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Aydın bölgesinden gelen habere göre Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Bozdoğan- Nazilli yolunda saat 16.20 sıralarında meydana geldi. Bozdoğan'dan Nazilli istikametine seyir halinde olan 48 D 1317 plakalı M.T. idaresindeki hususi otomobil, Osmaniye Mahallesi'nden kontrolsüz şekilde karayoluna çıktığı iddia edilen 09 B 1958 plakalı K.M. yönetimindeki traktörle çarpıştı. Otomobilin yaklaşık 80 metre fren izinin görüldüğü kazada iki sürücünün de sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücüleri sıkıştıkları araçlardan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Nazilli Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bozdoğan Nazilli Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title