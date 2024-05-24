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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'da polis ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri aldıkları istihbaratı değerlendirerek şüpheli bir şahsı takibe aldı. Bir süre sonra operasyon için düğmeye basan ekipler M.K. isimli şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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