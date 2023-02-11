Üye Girişi
Haberi Paylaş

Askeri uçaklarla taşınan yaralı depremzedeler İzmir'e taşınıyor

3. Sayfa Haberleri

Askeri uçaklarla taşınan yaralı depremzedeler İzmir'e taşınıyorİZMİR Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçaklar deprem bölgesinden İzmir'e yaralı vatandaşların sevk edildiğini duyurdu.

Askeri uçaklarla taşınan yaralı depremzedeler İzmir'e taşınıyor

İZMİR Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçaklar deprem bölgesinden İzmir'e yaralı vatandaşların sevk edildiğini duyurdu.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar deprem bölgesinden İzmir'e yaralı vatandaşları gece gündüz nakletmeye devam ediyor. MSB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda askeri uçakların yaralıları İzmir'e taşıdığı görüntülere yer verdi. Ayrıca, uçaklarla bölgeye ulaştırılan askeri fabrika ve tersanelerde görevli sivil uzman personellerin de bölgede görev yaptığı öğrenildi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı İzmir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title