Askeri uçaklarla taşınan yaralı depremzedeler İzmir'e taşınıyor 3. Sayfa Haberleri Askeri uçaklarla taşınan yaralı depremzedeler İzmir'e taşınıyorİZMİR Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçaklar deprem bölgesinden İzmir'e yaralı vatandaşların sevk edildiğini duyurdu. Askeri uçaklarla taşınan yaralı depremzedeler İzmir'e taşınıyor İZMİR Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetlerine ait uçaklar deprem bölgesinden İzmir'e yaralı vatandaşların sevk edildiğini duyurdu. Hava Kuvvetlerine ait uçaklar deprem bölgesinden İzmir'e yaralı vatandaşları gece gündüz nakletmeye devam ediyor. MSB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda askeri uçakların yaralıları İzmir'e taşıdığı görüntülere yer verdi. Ayrıca, uçaklarla bölgeye ulaştırılan askeri fabrika ve tersanelerde görevli sivil uzman personellerin de bölgede görev yaptığı öğrenildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek Milli Savunma Bakanlığı İzmir 3. Sayfa Haberler

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