Ankara yerel haberi... Kahramankazan'da sağanak sonrası derelerin debisi yükseldi
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Ankara yerel yerel haberine göre Kahramankazan'da sağanak sonrası derelerin debisi yükseldi Başkent'in Kahramankazan ilçesinde etkili olan yağmur dere yataklarında taşkına sebep oldu.
Kahramankazan'da sağanak sonrası derelerin debisi yükseldi
ANKARA - Başkent'in Kahramankazan ilçesinde etkili olan yağmur dere yataklarında taşkına sebep oldu.
Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kahramankazan ilçesinde bulunan dereler yoğun yağış nedeniyle taşarken, sürücülere zor anlar yaşattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Furkan Gülap - 3. Sayfa