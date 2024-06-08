Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndaki konuşmaların ardından 01.01.2023-31.05.2023 ve 01.06.2023-29.02.2024 mali dönemleri faaliyetlerinden dolayı mevcut yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ibrasına geçildi.

ALİ KOÇ VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Genel kurula katılan üyeler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunu mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra etti. Ayrıca Denetim Kurulu da aynı dönemler içerisindeki faaliyetleri dolayısıyla oy birliğiyle ibra edildi.

BAŞKAN YARIN SEÇİLECEK

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aday olduğu başkanlık seçimi yarın gerçekleştirilecek. Saat 10.00'da başlayacak oy kullanma süreci, saat 17.00'de sona erecek. Seçimde 46 bin 410 kongre üyesi oy kullanabilecek.

OY PUSULASI RENKLERİ

Öte yandan başkan adaylarının oy pusulası renkleri de belli oldu. Kongreyi yöneten Vefa Küçük, "Sayın Ali Koç seçimde sarı pusula rengini tercih etti, Sayın Aziz Yıldırım da beyaz rengi tercih etti" dedi.