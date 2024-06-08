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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetimi ibra edildi

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen genel kurulda yapılan oylama sonucunda mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra edildi. Sarı-lacivertlilerde başkan Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarışacağı seçim yarın yapılacak.

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilen Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndaki konuşmaların ardından 01.01.2023-31.05.2023 ve 01.06.2023-29.02.2024 mali dönemleri faaliyetlerinden dolayı mevcut yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin ibrasına geçildi.

ALİ KOÇ VE YÖNETİMİ İBRA EDİLDİ

Genel kurula katılan üyeler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunu mali ve idari yönden oy birliğiyle ibra etti. Ayrıca Denetim Kurulu da aynı dönemler içerisindeki faaliyetleri dolayısıyla oy birliğiyle ibra edildi.

BAŞKAN YARIN SEÇİLECEK

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aday olduğu başkanlık seçimi yarın gerçekleştirilecek. Saat 10.00'da başlayacak oy kullanma süreci, saat 17.00'de sona erecek. Seçimde 46 bin 410 kongre üyesi oy kullanabilecek.

OY PUSULASI RENKLERİ

Öte yandan başkan adaylarının oy pusulası renkleri de belli oldu. Kongreyi yöneten Vefa Küçük, "Sayın Ali Koç seçimde sarı pusula rengini tercih etti, Sayın Aziz Yıldırım da beyaz rengi tercih etti" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (9)

JokerAllame:

EN BÜYÜK FENER. ŞAMPİYONLUKLARI SADECE 2 GÜN KONUŞULDU TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ FENER

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Turgay Cosgun:

??????

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Aytaç Yapıcı:

ali koç başkan GALATASARAY ŞAMPİYON

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Salim:

Arızamısın Sen Oğlum Ne diyon ?

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Muhammet Pirnal:

e siz hala cimbomu konusuyonuz ama bizim konuşmamızda gerek yokki

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yanıt3
GoldAlpha null:

Gs şampiyonluğu konuşulmaz çünkü dünya biliyor domine etmiş ligi alışmış herkes bak trabzon oldu konuşuldu çünkü kaç yıl olamadı aynısı sizin için geçerli küçük takım büyük iş yaparsa konuşulur morinho kısmıda aynı şey küçük takıma büyük hoca

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Barış O. B.:

Sıkın kendi bacağınıza bakalım. Bir kaç seneye kadar Fenerbahçe diye bir şey kalacak mı hep beraber göreceğiz. Bunu bir Fbli olarak söylüyorum

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Sedat Açıkgöz:

fb. siyasi düzlemde çıkmadıkça kim gelirse gelsin başarı gelmez, fb. spor kulübü olmalı birilerinin arka bahçesi değil

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Cengiz Aktaş:

10 yıl şampiyon olmayıp da olsaydık şampiyon, aylarca kutlanır ve konuşulurdu. Ama ki sürekli şampiyon ve kupalar alan bir takımın günlerce kutlamasına gerek yok. Tıpkı şu an olduğu gibi. :))

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