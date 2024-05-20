Alanya'da Otomobil Çarpışması: 1 Kişi Yaralandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 NZC 67 plakalı otomobil ile 07 AVS 53 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda bir kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA