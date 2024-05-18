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Alanya'da drift yapan araca 128 bin 932 lira ceza

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Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaparak trafik kurallarını çiğneyen araç ve sürücüsüne jandarma ekipleri tarafından 128 bin 932 lira para cezası kesildi. Araç sürücüsünün ehliyetine ise süresiz el koyuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde drift yaparak trafik kurallarını çiğneyen araç ve sürücüsüne jandarma ekipleri tarafından 128 bin 932 lira para cezası kesildi. Araç sürücüsünün ehliyetine ise süresiz el koyuldu.

Edinilen bilgiye göre, Mahmutlar Mahallesinde gece geç saatlerde bir ataç vatandaşları rahatsız edecek şekilde drift yaparak trafik kurallarını hiçe saydı. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla çekerek sosyal medyada paylaştı. Yapılan paylaşım sonrasında çalışma başlatan jandarma ekipleri, aracı ve sürücüyü yakaladı. Drift yapılan araç 8 ay süre ile otoparka çekilirken, araç sürücüsüne toplamda 128 bin 932 lira para cezası uygulandı ve ehliyeti süresiz iptal edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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