Üye Girişi
Haberler

Alanya'da drift atan yabancı sürücüye para cezası ve ehliyetine el konuldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak tehlikeli hareketler sergileyen yabancı uyruklu araç sürücüsü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 32 bin 233 lira para cezası kesilirken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak tehlikeli hareketler sergileyen, trafik güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye sokan yabancı uyruklu araç sürücüsü jandarma ekipleri tarafından yakalanarak 32 bin 233 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Jandarma Trafik Ekipleri tarafından bir alışveriş merkezi önünde 07 ASY 766 plakalı aracın drift attığı tespit edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda drift atan yabancı uyruklu otomobil sürücüsünü yakaladı. Yakalanan şahsa drift atmaktan 32 bin 233 TL cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesine 2 ay süre ile el konuldu. Drift atılan araç ise kiralık olması sebebiyle otoparka çekildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Antalya Alanya Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar

 Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den 'Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok' çıkışı

Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title