Alanya'da drift atan yabancı sürücüye para cezası ve ehliyetine el konuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atarak tehlikeli hareketler sergileyen, trafik güvenliğini ve insan hayatını tehlikeye sokan yabancı uyruklu araç sürücüsü jandarma ekipleri tarafından yakalanarak 32 bin 233 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Jandarma Trafik Ekipleri tarafından bir alışveriş merkezi önünde 07 ASY 766 plakalı aracın drift attığı tespit edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda drift atan yabancı uyruklu otomobil sürücüsünü yakaladı. Yakalanan şahsa drift atmaktan 32 bin 233 TL cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesine 2 ay süre ile el konuldu. Drift atılan araç ise kiralık olması sebebiyle otoparka çekildi. - ANTALYA