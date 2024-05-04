Afyonkarahisar'da Sahte Alkol Üreten Şahıs Yakalandı
Afyonkarahisar'da sahte alkol üreterek sattığı iddia edilen bir şahıs jandarma operasyonu ile yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın iş yerinde sahte alkol ürettiği bilgisini aldı ve baskın düzenledi. Yapılan aramada sahte alkol, ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da sahte alkol üreterek sattığı iddia edilen bir şahıs jandarma operasyonu ile yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri K.B., merkeze bağlı Salar beldesindeki iş yerinde sahte alkol üreterek sattığı bilgisini aldı. Ardından harekete geçen ekipler şahsın adresine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 2 litre etil alkol, 1 adet ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. Olayın ardından şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR