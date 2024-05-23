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Adana Kozan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Tepecikören Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Yüksel Y. (48) yönetimindeki 01 RJ 893 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Duran K. (25) idaresindeki 01 R 2711 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüleri ve araçlarda yolcu olarak bulunan Emine U. (52) ve Elif A. (70) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken, yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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