2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'na Doğru

Samsun'un ev sahipliğinde 18-30 Temmuz'da yapılacak 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın elçisi Taha Akgül tarafından Lozan'da teslim alınan olimpiyat meşalesi, yarın Samsun'da olacak.



Batı Park'ta yarın saat 18.00'de düzenlenecek meşale törenine Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın yanı sıra olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül, dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, milli futbolcular Gökhan Gönül ve Sabri Sarıoğlu, yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu da katılacak.



Bakan Kılıç ile Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesinin (ICSD) Lozan'daki merkezinden meşaleyi teslim alan Taha Akgül'in yanı sıra Gökhan Gönül, Sabri Sarıoğlu, Şahika Ercümen ve Ece Vahapoğlu, meşaleyi Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'na taşıyacak.



Burada, 8'i yaz, 3'ü kış olmak üzere toplamda 11 olimpiyat gören 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları teknik delegesi Ertuğrul Bursa, meşaleyi teslim alacak.



Sahne ve ışık gösterilerinin yapılacağı törende kökeni 1924'e uzanan İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın tarihi ile Anadolu motifleriyle bezenmiş meşalesinin hikayesi ve oyunlara katılmak için yurt dışından gelecek yabancı sporcuların mesajlarının bulunduğu videolar da gösterilecek.



Meşalede Anadolu topraklarını simgeleyen motifler var



İlk kez Melbourne'de 2005 yılındaki oyunlarda yanan ve bu sene 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları için özel olarak tasarlanan meşaleye Anadolu topraklarını simgeleyen motiflerle geleneksel bir dokunuş katıldı.



ICSD'nin Avrupa, Afrika, Amerika ve Asya konfederasyonlarını simgeleyen dört renk, meşale üzerinde birleşiyor ve oyunların tüm dünyayı bir araya getirişi simgeleniyor. Ayrıca organizasyonun her alanında kullanılan geleneksel Türk lalesinin yer aldığı 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın logosu da meşalede yer alıyor.



En yüksek katılımlı organizasyon olacak





2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda altı kıtaya yayılmış 96 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele edecek. Delegeler ve antrenörlerle birlikte katılımcı sayısı 5 bini bulacak. Bu rakam, İşitme Engelliler Olimpiyatları tarihinin en yüksek katılımlı organizasyonunun Samsun'da düzenlenecek.



2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları, ayrıca hem yaz olimpiyatından sonra dünyanın en geniş katılımlı ikinci organizasyonu hem de Türkiye tarihinin en büyük spor organizasyonu olma özelliğini de taşıyor.