1905 GSYİAD'dan AA'ya 3 ödül

27.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:50

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) tarafından düzenlenen "Sarı Kırmızı Kareler" fotoğraf yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) 3 ödül aldı.

Derneğin gelenekselleşen yarışması, bu yıl 17. kez düzenlendi. 23 foto muhabirin 65 fotoğraf ile katıldığı yarışmada seçici kurul, dereceye giren 3 fotoğraf ile mansiyona layık görülen 9 fotoğrafı belirledi.

Anadolu Ajansından foto muhabirler Emrah Yorulmaz, Serhat Çağdaş ve Onur Çoban'a mansiyon ödülü verildi.

Yarışmada Galatasaray Kulübünün medya ekibinden Ali Kemertaş birinci olurken, "Futbol Arena" isimli internet sitesinden Gökhan Kılınçer ikinci, Galatasaray Kulübünden Fatma Erdoğan üçüncülüğü elde etti.

Galatasaray medya ekibinden Önder Gülen, Ali Kemertaş, Fanatik gazetesinden Murat Akbaş, İhlas Haber Ajansından (İHA) Mehmet Topaloğlu, Milliyet gazetesinden Cengiz Malgır ve Hürriyet gazetesinden Adem Kabayel mansiyon ödülüne layık görülen diğer isimler oldu.

Görüntü kategorisinde ise Galatasaray TV'den Ozon Moroğlu birinci, Ali Zenler ikinci oldu. İHA'dan Uygar Aydın ise üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Yarışmada dereceye girenlere ve mansiyon ödülüne layık görülenlere plaketleri Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu tarafından verildi.

Cengiz: "Medya çok önemli bir araçtır"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye'de maalesef medya genel anlamda tu kaka edilir. Başarısız gördüğümüzde medyayı suçlarız ama medya olmadan toplumsal gelişme, değerlerin gerçek yerini bulması çok zorlaşır. Bu açıdan medya çok önemli bir araçtır." dedi.

Galatasaray'ın sponsorluk anlamında ciddi yol aldığını aktaran Cengiz, şunları kaydetti:

"Galatasaray, Türkiye'nin içinde bulunduğu geçici de olsa zor ekonomik koşullara rağmen sponsorlukta bir noktaya geldi. Belli konularda sponsorluk görüşmeleri sürüyor. Çok büyük bir sponsorumuzun yaptığı saha araştırmasında Galatasaray'ın satın alabilme gücü olan kitlede 50 yaşın altında yüzde 45, 30 yaşın altında yüzde 55 taraftar kitlesi var. Bu, dünya çapında görülmedik bir oran. İnşallah biz ve gelecek yönetimler, bu oranları, bu gücü, bu cüsse ve cesameti sahaya yansıtacak hale geliriz. Bunu da dünya çapında, futbolda dünyayı domine eden kulüplerin mali olanaklarına kavuşarak yaparız. Bu konuda sponsorlarımız ile taraftarımızın desteği çok önemli."

İbrahim Hatipoğlu ise ödül alan fotoğrafların üyelere satılmasıyla elde edilecek gelirin Galatasaray Futbol Akademisinin ihtiyaçları için kullanılacağını söyledi.

Hatipoğlu, yarışmanın gelenekselleştiğine değinerek, "Galatasaray'ı takip eden basın mensuplarının çok önemli katkıları var. Her türlü zor şartlarda Galatasaray'ın mutluluk veya üzüntüleri sizin sayenizde kamuoyu ile buluşuyor. Bu güzel fotoğrafları bir şekilde ödüllendirebilmek adına 17. kez bu yarışmayı düzenliyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA