16 Nisan Halk Oylamasının Yıl Dönümü

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, 16 Nisan 2017'de yapılan ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edildiği anayasa değişikliği ile milletin kaderine sahip çıktığını belirtti.

AK Parti MKYK Üyesi de olan Özkan, yaptığı açıklamada, 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasının, milletin geleceğine sahip çıktığının en büyük kanıtı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin geçen yıl bugün 200 yıllık kadim bir tartışma konusunda tarihi bir karar verdiğini dile getiren Özkan, şunları ifade etti:

"Bu karar sıradan bir karar değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerinde, vesayet sisteminin yıkıldığı, değişim kararının verilmiş olduğu manidar bir gündür. Bu anayasa değişikliğinin tarihimizde farklı bir yeri vardır. Türkiye tarihinde milletimiz kendi iradesiyle köklü bir değişime onay vermiştir. Cumhuriyet tarihimizde ilk defa tamamen halkımızın eliyle yönetim sistemini değiştirdik. Bu değişimin ilk adımı anayasa değişikliği ile gerçekleşmiştir. Önümüzde yepyeni bir dönem var. Yapılan değişiklikler 2019'da yapılması öngörülen seçimlerle halkın hizmetine sunulacak. Bu halk oylamasının çok çok anlamlı olduğunu zamanla herkes görecektir. Her alanda Türkiye daha önemli adımları atacak."

Özkan, asli ve kesin hedeflerinin "kızıl elma" düşüncesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kızıl elmamız ise büyük, güçlü ve uluslar arası güvenliğini sağlamış Türkiye'dir. İnşallah dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Kendi savunmamızı kendimiz sağlıyoruz. Dışarıya bağımlı olmama yolunda yerli ve milli sanayi hamleleri yapmaya devam ediyoruz. Bununla beraber içerideki ve dışarıdaki tüm hainler bilmelidir ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır."