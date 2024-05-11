Gönül Dağı Reyhan kimdir? İpek Uzkalan kaç yaşında, nereli? Gönül Dağı Reyhan karakteri gerçekte kim?

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GÖNÜL DAĞI REYHAN KİMDİR?

İpek Uzkalan, 26 Ağustos 1995 tarihinde doğmuştur. Oyunculuk kariyerine olan tutkusu ve yeteneğiyle öne çıkan Uzkalan, Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi'nde aldığı eğitimle oyunculuk alanında sağlam bir temel oluşturmuştur. Eğitim hayatının ardından, Eskişehir Şehir Tiyatroları ve Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuk eğitimleri almıştır.

2014-2015 yılları arasında Eskişehir Şehir Tiyatroları'nda sahne alan Uzkalan, bu dönemde tiyatro dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. Aynı zamanda çeşitli eğitim kurumlarında drama eğitmenliği yaparak genç yeteneklere rehberlik etmiştir. Profesyonel oyuncu ve eğitmenlerden aldığı deneyimlerle, 2016 yılından itibaren Odunpazarı Belediye Tiyatrosu'nda hem oyunculuk hem de eğitmenlik görevini başarıyla sürdürmektedir.