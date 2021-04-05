15 Temmuz Gazileri Platformu'ndan emekli amirallere tepki
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15 Temmuz Gazileri Platformu'ndan emekli amirallere tepki

İhlas Haber Ajansı / ARMAĞAN YILMAZ - Haberler | Güncel

15 Temmuz Gazileri Platformu'ndan emekli amirallere tepki Başkanı Erol Bulut: "Bizim sinelerimiz toplu attıkça bizi top ve tank sindiremez" 15 Temmuz Gazileri Platformu, 104 emekli amiralin Montrö Sözleşmesiyle ilgili tartışmalı bildirisine tepki gösterdi.

15 Temmuz Gazileri Platformu'ndan emekli amirallere tepki

Başkanı Erol Bulut: "Bizim sinelerimiz toplu attıkça bizi top ve tank sindiremez"

İSTANBUL - 15 Temmuz Gazileri Platformu, 104 emekli amiralin Montrö Sözleşmesiyle ilgili tartışmalı bildirisine tepki gösterdi. Denek Başkanı Erol Bulut, "Bizim sinelerimiz toplu attıkça bizi top ve tank sindiremez. Herkes aklını başına devşirsin istiyoruz, ülkemiz kalkınırken, en önemli adımları atarken, TSK'ya hiç olmadığı kadar destek verirken, TSK ve ordumuzun, içerde ve dışarda büyük başarılı operasyonlar yapmışken, TSK ve biz sizi tanımıyoruz; siz kimin adına çıkıp millet adına bildiri okuyorsunuz" dedi.

104 emekli bildirisine 15 Temmuz Gazileri Platformu'ndan da tepki geldi.

Dernek Başkanı Erol Bulut, "Siz millete ayar vermeye çalışıyorsunuz ya biz de şimdi milletin bildirisini size bildirmeye çalışıyoruz. Milletin seçtiği hükumete ayar vermek, milletin iradesine ayar vermek sizin haddiniz değil. Biz Montrö Sözleşmesini kaldıracaktık da ertesi gün diğer devletler bize savaş mı açacaktı. Sizin basın haklarınız da var, her biriniz özgür şekilde televizyon kanallarında fikirlerinizi söylerken neye ihtiyaç duyuldu da bu eski kötü alışkanlığınızı hortlattınız bir gece yarısı, böyle görünce bize muhtıraları hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Bildirinin darbe çağrışımı yaptığını söyleyen Bulut, "Çevik Bir ile postmodern başarılarınızı mı anlatayım, rüyalarınızı mı süslüyor. Bu millet onları aştı en sonunda 15 Temmuz 2016'da öyle bir ruha büründü ki tamamınızı sizin efendilerinizi, uçak, tank ve toplarınızla yere serdi. Bizim sinelerimiz toplu attıkça bizi top ve tank sindiremez. Herkes aklını başına devşirsin istiyoruz, ülkemiz kalkınırken, en önemli adımları atarken, TSK'ya hiç olmadığı kadar destek verirken, TSK ve ordumuzun, içerde ve dışarda büyük başarılı operasyonlar yapmışken, TSK ve biz sizi tanımıyoruz; siz kimin adına çıkıp millet adına bildiri okuyorsunuz" dedi.

15 Temmuz Gazileri Platformu'ndan emekli amirallere tepki
15 Temmuz Gazileri Platformu'ndan emekli amirallere tepki
15 Temmuz Gazileri Platformu'ndan emekli amirallere tepki
15 Temmuz Gazileri Platformu'ndan emekli amirallere tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARMAĞAN YILMAZ

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