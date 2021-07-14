15 Temmuz gazileri Bitlis'te üs bölgesindeki askerleri ziyaret etti
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15 Temmuz gazileri Bitlis'te üs bölgesindeki askerleri ziyaret etti

15 Temmuz gazileri Bitlis'te üs bölgesindeki askerleri ziyaret etti
Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Abdullah Ergül ve Bedri Azbay ile şehit aileleri, Bitlis'in Hizan ilçesindeki üs bölgesinde görev yapan asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Abdullah Ergül ve Bedri Azbay ile şehit aileleri, Bitlis'in Hizan ilçesindeki üs bölgesinde görev yapan asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti.

Hain darbe girişiminde İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralanan Abdullah Ergül ile Vatan Caddesi'nde yaralanan Bedri Azbay, şehit aileleriyle birlikte Mesir Tepe Üs Bölgesi'ne gitti.

Burada görev yapan asker ve güvenlik korucularıyla bir araya gelen Ergül ile Azbay ve aileler, güvenlik güçleri için kurban kesti, dua etti.

Ergül, gazetecilere, hain darbe girişimi sırasında, ülkenin birliği ve bütünlüğü için herkesin tek yürek olduğunu söyledi.

İstanbul'dan şehitlerin annelerinin, babalarının ve gazilerin selamlarını getirdiğini belirten Ergül, "FETÖ'nün darbe girişiminde ben de İstanbul Şehitler Köprüsü'nde vurularak 5 yerimden yara aldım. Elhamdülillah o vatansızlara, vatan hainlerine geçit vermedik. Sizler de burada vatan nöbetini tutuyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Allah ayağınıza taş değdirmesin." diye konuştu.

Yanlarında götürdükleri Türk bayrağı ve sancağı asker ve koruculara teslim eden Ergül ve Azbay, askerlerle bir süre görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan

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