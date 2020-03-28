15 Temmuz Demokrasi otogarında seferler sona erdi
İstanbul'da otogarlarda otobüs seferleri saat 17.00'da durduruldu.
28.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:57
Yılmaz OKUR-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, DHA- İstanbul'da otogarlarda otobüs seferleri saat 17.00'da durduruldu. Son otobüslere binen yolcuların ardından otogar sessizliğe büründü.
Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu duyurmuştu.Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda son dakika yoğunluğu yaşandı. Son otobüslere binen yolcuların ardından otogarda sessizlik hakim oldu. Zabıta ekipleri tarafından "Saat 17.00 itibarıyla otogar çıkışı kapatılacaktır. Lütfen acele edin" anonsları yapıldı.
Çıkışta güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, saat 17.00'den sonra otogardan çıkmak isteyen sürücülere izin vermedi. İçince yolcu bulunan otobüsler tekrar otogara yönlendirildi.
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Kaynak: DHA