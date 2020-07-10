15 Temmuz darbe girişimine tepki
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15 Temmuz darbe girişimine tepki

15 Temmuz darbe girişimin yıldönümü öncesinde Malatya'da düzenlenen basın açıklaması ile vatan haini terör örgütü FETÖ üyeleri ve hain darbe girişimi şiddetle lanetlendi.

15 Temmuz darbe girişimine tepki
10.07.2020 17:34 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:38

15 Temmuz darbe girişimin yıldönümü öncesinde Malatya'da düzenlenen basın açıklaması ile vatan haini terör örgütü FETÖ üyeleri ve hain darbe girişimi şiddetle lanetlendi.

Malatya Soykan Meydanında basın açıklaması düzenlendi. Grup adına konuşan Aktivist Abdullah Ertekin, darbe girişimini kınadı. Ertekin, "Bu kanlı darbe girişimine karşı canıyla ve malıyla şanlı bir direniş ortaya koyan aziz milletimizi de selamlıyoruz. Dini bir cemaat görünümündeki devletin ve milletin içine sızmış sapık FETÖ terör örgütü eliyle yapılan bu darbe hiç şüphesiz en çok aziz dinimiz İslam'a zarar vermeyi hedeflemiştir. 40 yıldan fazla bir zamandır sapkın din anlayışını Dinler arası diyalog ve ılımlı yani Amerikancı İslam anlayışı üzerine kuran bu sapkın örgüt ve onun sözde hocası bu hain darbe girişimiyle Müslümanlara ve İslam'a çok büyük zarar vermiştir" ifadelerini kullandı.

Ertekin, "Sözde hizmet adı altında bayrağımızı ve Türkçemizi istismar ederek gittikleri her ülkede Büyük Şeytan ABD tarafından desteklenen FETÖ; gençlere, emperyalizme yani NATO'ya ve Siyonizm'e boyun eğme fikrini aşılamıştır. Bu örgüt içerisinde bulunan gençler, kendileri gibi düşünmeyen Müslümanlara ve İslam ülkelerine düşman olarak yetiştirilmiştir. Bu proje, Siyonist-Emperyalist odakların teslimiyetçi ve rantçı Amerikan İslam'ı projesidir. Bu anlayış, ABD ve Siyonist İsrail ile birlikte Müslüman ülkeler ve halklar üzerinde askeri operasyonlar düzenlemeyi meşru gören sapkın bir din anlayışıdır. Bu yüzden FETÖ gibi din kisvesine bürünmüş yapıları halkımızın yakından tanıması büyük önem arz etmektedir. Kendi meşum hedeflerine ulaşmak için soru çalan, torpil yapan, başkalarının hakkını gasp eden, iftira atan, şantaj yapan bu terör yapısının mensuplarının darbeye kalkışması ve darbeye direnen masum halkın üzerine ateş açması; işte o zehirli düşüncelerinin bir tezahürüdür. Bu arada hain darbe girişimini fırsat bilen bazı eski vesayetçi, 28 Şubatçı yapılar yeni bir toplum mühendisliği projesi tasarlanmaktadır. Bu sinsi projeye göre; hiçbir toplumsal ve siyasal talebi olmayan, emri bil maruf nehyi ani'l münker yapmayan, bu bozuk düzenin İslam dışı uygulamalarına itiraz etmeyen yeni bir Müslüman kimliği oluşturmak istemektedirler. Tüm bu gerçekler 15 Temmuz kalkışmasının da tıpkı 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubat darbeleri gibi NATO/ABD kaynaklı olduğunu göstermektedir" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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