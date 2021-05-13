10 Yıl önce bugün neler oldu?
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10 Yıl önce bugün neler oldu?

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN DENİZLİ MİTİNGİNDE

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları çerçevesinde Denizli'ye gitti. Erdoğan, mitingin ardından Kirişhane Mahallesi'ndeki Mükerrem-Mehmet Eke İlköğretim Okulu'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Başbakanı görmek isteyen vatandaşlar yoğun yağmur altında sırılsıklam oldu.

EGEMEN BAĞIŞ'TAN MOLOTOFLU SALDIRIYA TEPKİ

'DEMOKRASİ KOKTEYLİMİZDEN TADIN'

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Siirt programı çerçevesinde katıldığı AK Parti genişletilmiş il başkanlığı toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Egemen Bağış, Cuma namazı sırasında polis otosuna atılan molotofu sert bir şekilde eleştirdi.

MUDANYA YOLUNDA RAHAT ULAŞIM

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin en büyük inşaat alanına sahip olan Emek Kavşağı'nda batçığın altındaki üç şeritli yolu trafiğe açtı.

Yolun açılışını yapan Başkan Altepe, Bursa'dan Mudanya'ya rahat ulaşmak için yeni yolu kullanan vatandaşları selamladı. Sürücüler de yolun açılışına korna çalarak destek verdi.

SURİYE'DE GÖSTERİCİLERE ATEŞ AÇILDI

Suriye'nin Humus kentindeki protesto gösterisinde Suriyeli güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Nedim Huri pek çok eylemcinin saklandığını, dışarı çıkan insanların ise vurulduğunu ve gözaltına alındığını söyledi. Huri ayrıca "Sadece eylemcilerin ve göstericilerin gözaltına alındığını değil, ailelerinin de tutuklandığını görüyoruz. Eylemciler direniş göstermek için saklanmaya başladı." dedi.

İNGİLTERE HÜKÜMETİNE KUTUP AYILI PROTESTO

Greenpeace İngiltere'deki koalisyon hükümetinin birinci yılını ilginç bir protestoyla kutladı. İngiltere Başbakanı David Cameron'a benzerliğiyle tanınan çevre gönüllüsü Steve Chambers hükümetin çevre konularında aldığı önlemleri eleştirmek amacıyla İngiltere Parlamentosu karşısında kutup ayısı, kızak ve haski cinsi kopeklerle kameralara poz verdi.

(İHA)

10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?
10 Yıl önce bugün neler oldu?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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