SİVAS/KIRŞEHİR/ Sivas ve Kırşehir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Sivas'ta Ethembey Parkı önünde toplanan siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü üyeleri, arama noktasından geçerek alana alındı.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı alana girenler, çeşitli sloganlar atarak Mevlana Caddesi'ndeki miting alanına yürüdü.



Burada konuşma yapan CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, bugün buruk bir bayram yaşandığını söyledi.

AK Parti iktidarını eleştiren Akyıldız, ülkede 14-15 milyon çalışan olmasına rağmen sendikalı sayısının 2 milyon civarında olduğunu belirtti. Türkiye'nin iş kazalarında Avrupa birincisi olduğunu öne süren Akyıldız, "Bugün emek dünyası sessiz, işçiler, emek mücadelesi verenler, alın teri dökenler sessiz." dedi.

Vatandaşları 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde sandığa gitmeye davet eden Akyıldız, "Alın terini, emeğini savunarak, emek en yüce değerdir diyorsak, ön yargılarımızdan kurtulup 24 Haziran'da sandığa gitmek zorundayız." diye konuştu.

Tertip Komite Başkanı Mustafa Akyol da 1 Mayıs'ta insanların emeğine, işine ve özgürlüğüne sahip çıkmak için alanlarda olduğunu dile getirerek, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutladı.

Konuşmaların ardından katılımcılar davul-zurna eşliğinde halay çektikten sonra dağıldı.

Kırşehir

Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş) 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle etkinlik düzenledi.

Eski Ankara Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte Petrol-İş Sendikası Kırşehir Şube Başkanlığı binası önünde toplanan işçiler, davul zurna eşliğinde oynadı.

Petrol İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkan Yardımcısı Murat Kaya, işçilerin her fırsatta haklarını koruyacaklarını vurguladı.

İşçi sözleşmelerinin kısa sürede yapılmasını beklediklerini dile getiren Kaya, maaşlarda da iyileştirme ve arttırım olması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından slogan atan işçiler, daha sonra olaysız dağıldı.

Etkinliğe, CHP Kırşehir İl Başkanı Yılmaz Zengin, sivil toplum kuruluşu ve bazı fabrika temsilcileri katıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de temizlik, boyacı, manav, berber, fırın, simitçi, sanayi ve inşaat işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de çalıştı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yurdun çeşitli yerlerinde kutlama programları düzenlenirken Kırıkkale'de temizlik, fırın, boyacı, berber, kuaför, manav, sanayi sitesi ve inşaatta çalışan işçilerin mesaisi günün erken saatlerinde başladı.

İnşaatta çalışan işçiler, işçi arkadaşlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlayarak, "İşçiler hep böyle çalışırlar. Geçimimizi sağlamak için çalışıyoruz. Sadece ekmek paramızı kazanıyoruz. Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyoruz." diye konuştu.