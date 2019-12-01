01 Aralık 2019 Star Yayın Akışı
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01 Aralık 2019 Star Yayın Akışı

01 Aralık 2019 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

01.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 01.12.2019 06:45
01 Aralık 2019 Star Yayın Akışı

yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Çocuk

03:00 Ufak Tefek Cinayetler

04:30 Kiralık Aşk

06:00 Güvercin

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:30 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:45 Benim Tatlı Yalanım

15:45 Çocuk

18:45 Star Haber

20:00 Güvercin

23:30 Güvercin

Kaynak: InterSinema.com
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