ZONGULDAK DOKTOR AMELİYAT İÇİN ZAYIFLA DEDİ, AMA O 180 KİLOYA ÇIKTI ZONGULDAK'ta, 180 kiloya ulaşan Niyazi Topçuoğlu(60) fazla kiloları nedeniyle quatr ameliyatı olamıyor.

ZONGULDAK'ta, 180 kiloya ulaşan Niyazi Topçuoğlu(60) fazla kiloları nedeniyle quatr ameliyatı olamıyor. Artık nefeste alamaz duruma geldiğini söyleyen Topçuoğlu, "Guatr boğacak beni. Tedavi olmak istiyorum" dedi.

Mithatpaşa Mahallesi Aziziye Caddesi'nde yaşayan 1 çocuk babası Niyazi Topçuoğlu, 2003 yılında trafik kazası geçirdi. Topçuoğlu'nun kangren olan sol ayağı, eklem yerinden 4 santim kısaltıldı. Çocukluğundan beri guatr ile mücadele eden Topçuoğlu, bu süreçte hızla kilo almaya başladı. 150 kiloya kadar ulaşan Topçuoğlu'nun quatr rahatsızlığı da ilerledi. Doktorların ameliyat için kilo vermesini istediği Topçuoğlu, daha da çok kilo alarak 180 kiloya ulaştı. Yürümekte ve nefes almakta zorlanan Topçuoğlu, zayıflayıp ameliyat olmak için yetkililerden destek bekliyor.

'AMELİYAT OLMAK İSTİYORUM'

Niyazi Topçuoğlu, ameliyat olmazsa hayatını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Guatrın giderek büyüdüğünü anlatan Topçuoğlu, "2003'de trafik kaza geçirdim. Yanlış tedaviyle ayağım kangren oldu. Ameliyatla ayağımı kısalttılar. İşimi gücümü kaybettim. O zamandan bu yana yatalak olarak evdeyim. Uzun uğraşlar sonucu emekli oldum. Guatrımı aldıramıyorum. 2007'de tedavi oldum. İki ay içinde 4 kez acile gittim. Buraya niye geldin? diyorlar. KOAH, astım, kalp yetmezliği, karaciğer yetmezliği hepsi var. 50 metre yürüyemiyorum. Akşama kadar yatıyorum. Şu an 180 kiloyum. Kilodan çok zorum var. Destek bekliyorum. Zayıflamayınca ameliyat yapmıyorlar. 150 kiloyken hastane 25 kilo vereceksin dediler daha kilo aldım veremedim. Ölümü bekliyorum yatakta. Başka hiçbir beklentim kalmadı. Kilo vermeyince ameliyatta yapmıyorlar. Tedavi olmak istiyorum. Destek bekliyorum devlet büyüklerimden." dedi.

Kaynak: DHA