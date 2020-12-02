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Yurtta hava durumu

02.12.2020 09:04 | Son Güncelleme: 02.12.2020 09:11
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Kahramanmaraş, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun, Sivas, Ankara...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Antalya, Kahramanmaraş, Düzce, Zonguldak, Bartın, Giresun, Sivas, Ankara çevreleri, Samsun'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Tunceli ve Erzincan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Doğu Akdeniz ile kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 10

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İstanbul: Çok bulutlu, doğusu hafif yağmur ve sağanak yağışlı 9

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 16

Bursa: Çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 10

Adana: Çok bulutlu 20

Antalya: Çok bulutlu, doğusu ile batı kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı bulutlu -3/5

Diyarbakır: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli ve puslu13

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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