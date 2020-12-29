Yukatel Denizlispor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak 2021 Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda yeşil-siyahlı futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından tam sahada taktik çalışmalar yaptı.

Sakatlıkları bulunan Neven Subotic, Cenk Gönen, Angelo Sagal, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, takıma ve teknik heyete inançlarının tam olduğunu belirterek, "Yeni teknik direktörümüz Yalçın Koşukavak yönetiminde 2 galibiyet alarak iyi bir başlangıç yaptık. Kaybettiğimiz MKE Ankaragücü maçında da beraberliği yakalayabilirdik ancak olmadı. Futbolda bunlar var. Demir Grup Sivasspor karşısında önemli bir maça çıkacağız. İyi bir skorla oradan döneceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yukatel Denizlispor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek