Yolcu uçağı Kayseri'deki yoğun sis nedeniyle Nevşehir'e indi
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Yolcu uçağı Kayseri'deki yoğun sis nedeniyle Nevşehir'e indi

09.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:53
Yolcu uçağı Kayseri'deki yoğun sis nedeniyle Nevşehir'e indi

Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bir yol uçağı Kapadokya Havalimanı'na iniş yaptı.

Kayseri'de sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle bir yol uçağı Kapadokya Havalimanı'na iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi hava ulaşımında aksamalara neden oldu.

İstanbul Havalimanı'ndan saat 07.40'ta kalkan Türk Hava Yollarına ait THK2010 sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağı, yoğun sis nedeniyle Kayseri Havalimanı pistini pas geçti.

Nevşehir'e yönelen uçak, saat 10.20'de Kapadokya Havalimanı'na indi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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