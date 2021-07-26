YÖK Sanal Fuarında Yabancı Öğrencilerle Buluşuyoruz
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YÖK Sanal Fuarında Yabancı Öğrencilerle Buluşuyoruz

YÖK Sanal Fuarında Yabancı Öğrencilerle Buluşuyoruz
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Sakarya Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen " Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021 " etkinliğine katılarak uluslararası üniversite öğrenci adaylarıyla buluşacak.

Sakarya Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen " Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2021 " etkinliğine katılarak uluslararası üniversite öğrenci adaylarıyla buluşacak.

Salgının olumsuz etkilerini azaltmak ve Türkiye'ye öğrenci akışının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla YÖK tarafından 27-29 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek sanal fuara, dijital platform üzerinden erişilecek.

Uluslararası öğrenciler söz konusu sanal fuar vesilesiyle, prestijli Türk üniversitelerinin temsilcileriyle çevrim içi olarak görüşme fırsatı bulacak ve kabul, öğrenim ücretleri, konaklama, burs olanakları vb. hakkında ayrıntılı bilgi edinebilecekler.

100'den fazla ülkeden 3 bin 500'e yakın uluslararası öğrencisi bulunan Sakarya Üniversitesinin yanı sıra 200'den fazla üniversitenin de yer alacağı sanal fuarda öğrenciler, Sakarya ve SAÜ hakkında merak ettiklerini öğrenme fırsatı yakalayacak. Küresel ölçekte düzenlenecek sanal fuara 27-29 Temmuz tarihlerinde Türkiye saatiyle 08. 00 - 20. 00 arasında www. virtualfair-yok. gov. tr web adresi üzerinden erişilebilecek.

Sakarya Üniversitesi, uluslararasılaşma alanında yaptığı çalışmalar ve sayısı artan İngilizce lisans ve lisansüstü programlarla uluslararası öğrenci kaydında bir artış yakalarken 2020 yılında ise kendi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sınavını yapan sayılı üniversiteler arasındaki yerini almıştı. 33 kez görüntülendi.

Kaynak: Habermetre

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