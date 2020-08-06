Yeşim Salkım'a sahnede hakaret eden Murat Övüç'ün anlaşması iptal edildi
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Yeşim Salkım'a sahnede hakaret eden Murat Övüç'ün anlaşması iptal edildi

Antalya'da sahne aldığı bir mekanda ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'a hakaret eden sosyal medya fenomeni Murat Övüç, tepkilere neden oldu.

Yeşim Salkım'a sahnede hakaret eden Murat Övüç'ün anlaşması iptal edildi
06.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:34

Antalya'da sahne aldığı bir mekanda ünlü şarkıcı Yeşim Salkım'a hakaret eden sosyal medya fenomeni Murat Övüç, tepkilere neden oldu. Övüç'ün olay günü sahne aldığı işletme de tüm kadınlardan özür dileyerek, 8 Ağustos'ta fenomenle olan anlaşmasını iptal edip, yerine Yeşim Salkım'ı davet ettiklerini açıkladı. 8 Ağustos'ta Övüç'ün kendisine hakaret ettiği mekanda sahneye çıkacak olan Salkım'ın herhangi bir ücret talep etmeden vereceği konserini, tüm kadınlar ücretsiz izleyecek.

Lara Bölgesi'ndeki bir beachte 2 Ağustos Pazar günü sahne alan fenomen Murat Övüç, şarkıya başlamadan önce, Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından ortaya çıkan bir videosunda kadınları aşağılayan sözleri sebebiyle kendisine sert tepki gösteren Yeşim Salkım'a sahnede sanatçının ismini kullanarak küfür etti. Övüç, 2 çocuk annesi Salkım'a küfür ettiği sırada, alanda bulunan bazı vatandaşlar ise alkışlayarak ve gülerek destekte bulundu. Hakaret görüntülerinin sosyal medyaya düşmesiyle, birçok ünlü sanatçı Övüç'ün davranışını kınayarak, Yeşim Salkım'a destek oldu. Salkım ise sosyal medya hesabından avukatının yazılı açıklamasını paylaşarak, 'tüm şiddet görmüş kadınlar adına bundan böyle mücadelemiz olacaktır' notuyla Murat Övüç hakkında hukuki süreci başlattıklarını duyurdu.

Olayın gerçekleştiği gün, Murat Övüç'ü performansı bitmeden sahneden indirerek, onunla olan konser anlaşmalarını iptal eden mekan yönetimi, 8 Ağustos Cumartesi akşamı için bir Yeşim Salkım konseri organize etti. Salkım konserine, tüm kadın misafirler ücretsiz olarak giriş yapabilecek.

İşletme Müdürü Yılmaz Pilgir, Övüç'ün bu hareketini ve söylemlerini şiddetle kınadıklarını belirterek, "Biz bu davranışı tüm kadınlara yapılmış olarak algılıyoruz. Bizim sahnemizde böyle bir olay yaşandığı için tüm kadınlardan özür diliyoruz. Murat Övüç'le yaptığımız bütün anlaşmaları iptal ediyoruz. Kendisiyle bu pazar günü tekrardan bir etkinliğimiz vardı fakat onu iptal ettik. Cumartesi akşamı Yeşim Salkım'la birlikte tüm kadın misafirlerimize ücretsiz konser veriyoruz. Tüm kadın misafirlerimizi bekliyoruz. Her türlü şiddetin karşısındayız. Ayrıca Murat Övüç'e peşin olarak ödediğimiz bir sonraki konserin ücretini de talep de etmiyoruz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
DAVİD GİLMOUR: bırakın bunları bıktık. . lütfen haber bile yapmayın adını dahi anmayın gerek yok çok yazık acıyorum. Bunları adam yaptınız ya . . neftlix. . yasa. . devlet . . . sürÜÜÜ. . lütfen bir sansürde böylelerine istiyoruz.
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