Yeşilay'dan İl Milli Eğitim Müdürüne ziyaret

13.11.2019 17:49 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:54

Yeşilay Cemiyeti Bilecik Şubesi Başkanı Muzaffer Tekelioğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'i ziyaret etti.



Ziyaret esnasında Yeşilay Cemiyetinin çalışmaları hakkında bilgi veren Tekelioğlu "Türkiye geneli başta olmak üzere farklı ülkelerde faaliyet gösteren Yeşilay Cemiyetinin Bilecik Şubesini de faaliyete geçirdik. Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Bilhassa son dönemlerde teknoloji bağımlılığı konusunda çocuklarımız yenik düşüyor. Teknolojiyi ihtiyacı kadar kullanmaları hususunda bilgiler veriliyor" dedi.



Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ise cemiyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek "Teşkilat olarak yapacağınız her çalışmaya katkı sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.



Yeşilay Yönetim Kurulu üyeleri daha sonra İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Halis Celik'i de ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundular. - BİLECİK

Kaynak: İHA