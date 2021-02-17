Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneğinden, Diyarbakır'daki öğrencilere destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneğinden, Diyarbakır'daki öğrencilere destek

17.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:16
Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneğinden, Diyarbakır'daki öğrencilere destek

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği, Diyarbakır'daki öğrencilere tüm derslere yardımcı kaynak kitap dağıttı.

Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği, Diyarbakır'daki öğrencilere tüm derslere yardımcı kaynak kitap dağıttı.

Merkezi Diyarbakır'da olan Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneği, ortaokul ve lise öğrencilerine tüm derslere yardımcı kaynak kitapların dağıtımını yaptı.

Derneğe gönderilen 12 bin 765 kitap için öğrencilere dağıtıldı.

Dernek Başkanı Yahya Öger, Diyarbakır'da dönem dönem ayni ve nakdi yardımlar yapma noktasında hayırseverlerle dar gelirli aileler arasında köprü görevi gördüklerini söyledi.

Deniz Feneri Derneği ile yaptığımız çalışmada öğrencilerinin büyük bir kısmının kitaba ulaşmada sıkıntı yaşadıklarını müşahede ettiklerini ifade eden Öger, "Tüm derslere yardımcı kaynak kitapları talebimiz olumlu karşılandı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimine katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizin her türlü bağımlılığa karşılık eğitimin önemini bilmesi bizim en büyük umudumuzdur. Bu güzel organizasyonda bize destek olan Deniz Feneri Derneği, Diyanet-Sen, diğer hayırseverlere teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Prens Harry Emina Jahovic Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Cenk Tosun Arda Turan Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yeşil Yıldız Bağımlılıklarla Mücadele Derneğinden, Diyarbakır'daki öğrencilere destek - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 11:26:57. #1.16#
title