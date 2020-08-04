Yerli Savaş Uçağının motoru 2029'da hazır
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Yerli Savaş Uçağının motoru 2029'da hazır

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi bahane edilerek F-35 programındaki ortaklığı askıya alınan Türkiye, yeri ve milli olarak geliştirilen Milli Muharip Uçak için çalışmalarına hız verdi.

04.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:02

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi bahane edilerek F-35 programındaki ortaklığı askıya alınan Türkiye, yeri ve milli olarak geliştirilen Milli Muharip Uçak için çalışmalarına hız verdi.

F-35 için binden fazla parça üreten Türk savunma sanayii şirketleri, tecrübe ve birikimlerini yerli savaş uçağının geliştirilmesine aktaracak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen beşinci nesil jetin, 2029 yılına kadar yerli motorla uçması hedefleniyor.

Yerli savaş uçağı için Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde her ay projeyi gözden geçirme toplantıları yapılırken sürecin daha da hızlandırılması yönünde her türlü tedbir alındığı belirtiliyor. Bu çerçevede uçağın motor entegresi ile test takviminin beklenenden de öne çekilmesi için çaba sarf ediliyor.

Milli Muharip Uçağının, Avrupa'nın en iyi savaş uçakları arasında yerini alması bekleniyor. TSK envanterindeki F-16'ların kademeli olarak yerini alacak proje ile Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra beşinci nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkelerden biri olacak. Kokpiti tek kişilik olarak tasarlanan milli jet; çift motorlu, radara karşı düşük görünürlük, gövde içi silah taşıma özelliği, gelişmiş uçuş ve atış sistemleri, çift fonksiyonlu radar ve elektronik harp kabiliyetine sahip olacak.

(İHA)

Yerli Savaş Uçağının motoru 2029'da hazır

Kaynak: İHA

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