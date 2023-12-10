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ZBEÜ, Yeşil Sanayi Projesi ile Bölgedeki Sanayicilere Destek Verecek

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ), Yeşil Sanayi Projesi kapsamında bölgedeki sanayicilerin proje geliştirme süreçlerine destek verecek. ZBEÜ Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dünya Bankası, TÜBİTAK ve KOSGEB işbirliği ile gerçekleştirilen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Lansman toplantısına katıldı. Projenin toplam bütçesi 450 milyon dolar olarak belirlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ), Yeşil Sanayi Projesi kapsamında bölgedeki sanayicilerin proje geliştirme süreçlerine destek verecek.

ZBEÜ Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Dünya Bankası, TÜBİTAK ve KOSGEB işbirliği ile gerçekleştirilen Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Lansman toplantısına katıldı.

Toplantıdan edinilen deneyimle birlikte, ZBEÜ Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi, bölgelerinde faaliyet gösteren sanayicilere proje geliştirme konusunda destek sağlamayı amaçlıyor. Projenin toplam bütçesi 450 milyon dolar olarak belirlendi.

Yeşil Sanayi Projesi, ZBEÜ'nün bölgesel ekonomiye, çevre dostu teknolojiye ve sürdürülebilir üretime katkıda bulunma çabalarına önemli bir ivme kazandıracak. Proje, bölgedeki sanayicilerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Çevre Yerel Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

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