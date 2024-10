Yıldız Holding'in Fırsat Eşitliği Çalışmaları BM Zirvesi'nde Örnek Gösterildi

Yıldız Holding'in fırsat eşitliği ve kapsayıcılık odağındaki öncü çalışmalarıyla bu alanda sergilediği liderlik, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Liderler Zirvesi'nde örnek gösterildi.

Yıldız Holding'in kapsayıcılık ve fırsat eşitliği odağındaki çalışmaları, Birleşmiş Milletler çatısı altında özel sektör ve kanaat önderlerini bir araya getiren dünyanın en büyük sürdürülebilirlik oluşumu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin Liderler Zirvesi'nde (UN Global Compact Leader's Summit) örnek gösterildi. 24 Eylül'de New York'da düzenlenen zirvede, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacıları arasında yer alan Yıldız Holding'i Global Kamu İlişkileri Genel Müdürü ve Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş temsil etti. Yıldız Holding'in fırsat eşitliği temelli ilham veren çalışmalarının katılımcılarla paylaşıldığı etkinlikte, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA'lar) kapsamında belirlenen 2030 hedefleri için iş dünyasının katkısı da masaya yatırıldı.

Liderler Zirvesi kapsamındaki "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği'ni Tasarlamak: Eşitlik Hedeflerine Ulaşmak için Pratik Araçlar" panelinde konuşan Mutuş, "Yıldız Holding Kadın Platformu, fırsat eşitliği temelinde yürüttüğü çalışmalarıyla iş dünyasında dönüştürücü bir rol model oldu. Bu toplantıda da, kadınlara ekonomik ve sosyal alanda yeni kapılar açan, onlar için ekonomik değer oluşturan bu dönüşümün lideri olarak bulunuyoruz. Çabalarımızın küresel ölçekte takdir görmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyuz" dedi.

"Tüm dünya liderlerine fırsat eşitliğine yönelik harekete geçme çağrısında bulunuyoruz"

Yıldız Holding'in global değerleri arasındaki fırsat eşitliği ve kapsayıcılık vizyonuyla hayata geçirilen Kadın Platformu'nun çizdiği rotanın pek çok şirket tarafından izlendiğini kaydeden Mutuş, tüm etki programlarının hedefinin kadınların ekonomiye katılımını sağlamak olduğunu söyledi. Mutuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünya artık insanlığın yarısının yeteneklerini israf etmeyi kaldıramaz. Dünya genelindeki şirketlerin üçte birinden fazlası kadınlara ait olmasına rağmen söz konusu işletmelerin küresel satınalma pazarına erişimi çok düşük. Sürdürülebilir bir geleceğin kadınların küresel iş gücüne ve ekonomiye katılımıyla mümkün olacağına inanıyoruz. Kadın girişimcilerin ve değer zincirindeki kadınların desteklenmesini, kadınların ekonomiye katılımını artırmanın en önemli yollarından biri olarak görüyoruz. 2022'den beri BM Kadın Girişimciliğini Hızlandırma Programının (WEA) stratejik ortaklarından biriyiz ve tüm şirketlerimizde kadın girişimciliğini desteklemek için uzun soluklu projeler yürütüyoruz. Bu önemli zirvede bulunmamızın amacı da Kadın Platformumuz çatısı altında yürüttüğümüz sosyal etki odaklı çalışmalarımızla hem diğer kurumlara ilham vermek hem de dünya liderlerine fırsat eşitliğine yönelik harekete geçme çağrısında bulunmak." dedi.

"Amacımız fırsat eşitliği kültürünü kalıcı bir hale getirmek"

Begüm Mutuş, fırsat eşitliğiyle ilgili proje geliştirmek isteyen global şirketlerin yöneticileriyle, Yıldız Holding Kadın Platformu'nun yürüttüğü çalışmalarla elde edilen iç görüleri de paylaştı.

"Tüm çalışanlar arasında kapsayıcılık ve çeşitlilik kurum kültürünü yaygınlaştırmanın önemine değinen Mutuş, fırsat eşitliği odaklı girişimlerin üst yönetim tarafından sahiplenilmesinin ve uygulanmasının büyük önem taşıdığını belirterek bu kültürün kişilerden bağımsız olarak kalıcı, dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini unutmamalıyız" dedi. - İSTANBUL